По его словам, украинский бюджет почти на 40% состоит за счет иностранных вложений. Володин считает, что в 2023 году финансирование Украины Западом составит 58%.

Спикер Госдумы добавил, что Киев не способен самостоятельно выплачивать гражданам зарплаты и пособия, пенсии, а также решать иные социальных вопросы. По мнению Володина, ситуация продолжает ухудшаться.

Сегодня на обслуживание долгов Украина тратит свыше половины собственных доходов — 57,9%. Киев вынужден брать новые кредиты и становиться банкротом, отметил Володин.

Ранее Володин заявил, что украинские власти ведут свою страну к полному уничтожению. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

