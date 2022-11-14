Володин: Украина потеряла суверенитет после госпереворота в 2014 году
Следствием произошедшего на Украине в 2014 году госпереворота стала тотальная утрата суверенитета. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, украинский бюджет почти на 40% состоит за счет иностранных вложений. Володин считает, что в 2023 году финансирование Украины Западом составит 58%.
Спикер Госдумы добавил, что Киев не способен самостоятельно выплачивать гражданам зарплаты и пособия, пенсии, а также решать иные социальных вопросы. По мнению Володина, ситуация продолжает ухудшаться.
Сегодня на обслуживание долгов Украина тратит свыше половины собственных доходов — 57,9%. Киев вынужден брать новые кредиты и становиться банкротом, отметил Володин.
Ранее Володин заявил, что украинские власти ведут свою страну к полному уничтожению. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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