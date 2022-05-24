Володин: Украина получит лишь 15% из обещанных США $40 млрд помощи

«Как оказалось, 35% от этой суммы пойдёт на финансирование вооруженных сил самих Соединенных Штатов. 45,2% планируется потратить также не на Украину, а на "другие страны". Еще 4,8% предусмотрены на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и др.», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам политика, непосредственно Киев получит лишь 15% от выделяемой суммы, однако украинцам придется выплачивать «все 40 миллиардов долларов», пишет РИА ФАН.

Володин отметил, что в США уже говорят о неспособности Украины самостоятельно обслуживать будущий долг, и поэтому Вашингтон забирает у Киева «последние ресурсы», пишет «Свободная пресса».

«Вашингтон и Брюссель не собираются реально помогать Украине, решать ее проблемы в экономике и социальной сфере. Она нужна им для борьбы до последнего украинца против нашей страны», — заключил спикер Думы.

