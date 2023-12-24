Володин: США утратили экономическое лидерство
Вашингтон утратил экономическое лидерство, сообщил в Telegram спикер Госдумы России Вячеслав Влодин.
По его словам, все попытки вернуть его за счёт развязывания вооруженных конфликтов, торговых войн и санкций и, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли. Едва ли не последним инструментом мирового влияния остаётся доллар США, который используется для политической борьбы.
По словам спикера, в Вашингтоне, осознав, что санкции в отношении Москвы неэффективны, угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение. При этом Россия переходит на расчёты в национальных валютах с другими странами.
Так, в начале 2022 года доля «недружественных» валют достигала 96%,. В настоящее время этот показатель снизился до 24%. Володин выразил уверенность в том, что другие государства теперь более активно будут отказываться от доллара как мировой резервной валюты.
Ранее в Минэкомразвития заявили, что рост расчетов в нацвалютах продолжится в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доллар как наказание: США теряет мировое влияние
- Володин: США утратили экономическое лидерство
- Украина презентовала новый беспилотник «Коса»
- Прививка от эпидемии: В России опасаются роста заболеваемости гриппом
- Врач предупредила о риске летального исхода при гриппе
- В Европарламенте заявили о неизбежном предательстве Украины Западом
- 10 беспилотников ВСУ сбиты на донецком направлении
- Экс-депутат Рады Лапин: украинцы не хотят передавать повестки соседям-уклонистам
- Экономист Лебединская: С 1 января подорожают сигареты
- В Россию поступила вторая партия азербайджанских яиц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru