Володин: США утратили экономическое лидерство

По его словам, все попытки вернуть его за счёт развязывания вооруженных конфликтов, торговых войн и санкций и, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли. Едва ли не последним инструментом мирового влияния остаётся доллар США, который используется для политической борьбы.

По словам спикера, в Вашингтоне, осознав, что санкции в отношении Москвы неэффективны, угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение. При этом Россия переходит на расчёты в национальных валютах с другими странами.

Так, в начале 2022 года доля «недружественных» валют достигала 96%,. В настоящее время этот показатель снизился до 24%. Володин выразил уверенность в том, что другие государства теперь более активно будут отказываться от доллара как мировой резервной валюты.

Ранее в Минэкомразвития заявили, что рост расчетов в нацвалютах продолжится в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

