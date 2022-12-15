Володин: США стали империей содома

США превратились в «империю содома», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Байден подписал закон, признающий однополые браки

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о легализации однополых браков на федеральном уровне, напоминает Ura.ru.

«Теперь в США понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует. Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США. Вся их пропаганда, а также создание дополнительных условий направлены на поддержку однополых браков», — указал Володин.

Как отметил председатель нижней палаты парламента, за последние семь лет число однополых браков в США увеличилось почти в 2,5 раза, пишет RT. При этом операций по смене пола стало больше в 50 раз за 10 лет.

«Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации», — считает Володин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БракДжо БайденСШАВячеслав Володин
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