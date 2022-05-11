Володин: США хотят устроить на Украине голодомор

Политик в своем Telegram-канале отметил, что Вашингтон «ищет пути вывоза зерна с Украины», объясняя это возможностью «снизить цены на ресурс». Однако запасы зерна необходимы Киеву, чтобы украинцы смогли прожить до нового урожая.

«Вашингтон загнал Украину в долговые обязательства: 40 млрд долларов выделяется на ленд-лиз — поставку Киеву вооружений и другой помощи с отсрочкой оплаты. Украину закредитовывают все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. <...> Вместо реальной помощи — забирают самое необходимое, фактически устраивая продразверстку», — написал Володин.

Спикер Думы заключил, что США «не верят в победу Киева» в противостоянии с Россией.

