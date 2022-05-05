Гутерриш: необходимо вернуть Россию, Белоруссию и Украину на мировой рынок продовольствия
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для решения глобальных угроз продовольственной безопасности требуется возврат украинской сельскохозяйственной продукции, а также продовольствия и удобрений из России и Белоруссии на мировые рынки. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.
Гутерриш подчеркнул, что данные меры необходимо принять, несмотря на конфликт на Украине. Он также добавил, что лично сделает все, что в его силах, чтобы воплотить эти меры в жизнь.
Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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