Гутерриш: необходимо вернуть Россию, Белоруссию и Украину на мировой рынок продовольствия

Гутерриш подчеркнул, что данные меры необходимо принять, несмотря на конфликт на Украине. Он также добавил, что лично сделает все, что в его силах, чтобы воплотить эти меры в жизнь.

Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».