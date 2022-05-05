Гутерриш: необходимо вернуть Россию, Белоруссию и Украину на мировой рынок продовольствия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для решения глобальных угроз продовольственной безопасности требуется возврат украинской сельскохозяйственной продукции, а также продовольствия и удобрений из России и Белоруссии на мировые рынки. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

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Гутерриш подчеркнул, что данные меры необходимо принять, несмотря на конфликт на Украине. Он также добавил, что лично сделает все, что в его силах, чтобы воплотить эти меры в жизнь.

Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: Флаги России, Украины, Белоруссии. Фото с сайта sevastopolnews.info
ТЕГИ:БелоруссияУкраинаРоссияСовбез ООН
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