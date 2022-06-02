Песков: контакты Кремля и администрации США отсутствуют
2 июня 202206:53
Стало известно о состоянии диалога между российскими властями и администрацией США, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Он сообщил об отсутствии контактов между Кремлем и белым домом. «Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — заявил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что власти США не проявляют интерес к контактам с Россией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru