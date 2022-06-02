Песков: контакты Кремля и администрации США отсутствуют

Стало известно о состоянии диалога между российскими властями и администрацией США, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Лавров: США не проявляют интереса к контактам с РФ

Он сообщил об отсутствии контактов между Кремлем и белым домом. «Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — заявил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что власти США не проявляют интерес к контактам с Россией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАКремльДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры