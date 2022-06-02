Песков: контакты Кремля и администрации США отсутствуют

Он сообщил об отсутствии контактов между Кремлем и белым домом. «Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — заявил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что власти США не проявляют интерес к контактам с Россией.

