Володин: США делают все для разрушения российской экономики

Ранее глава партии «Гражданская инициатива», экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил, что адаптивные возможности российской экономики оказались выше, чем ей предрекали после начала специальной военной операции и введения санкций. При этом Нечаев указал, что в таких отраслях, как автомобилестроение, вагоностроение и станкостроение, а также выпуск стройматериалов и некоторых потребительских товаров, случился почти «крах», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

