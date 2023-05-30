Володин: США делают все для разрушения российской экономики

США делают все, чтобы разрушить экономику и суверенитет России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон считает себя монопольным правителем мира и использует тактику запугивания. Володин добавил, что «враг хочет посеять панику и страх».

Володин назвал госдолг США мировой финансовой пирамидой

Ранее глава партии «Гражданская инициатива», экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил, что адаптивные возможности российской экономики оказались выше, чем ей предрекали после начала специальной военной операции и введения санкций. При этом Нечаев указал, что в таких отраслях, как автомобилестроение, вагоностроение и станкостроение, а также выпуск стройматериалов и некоторых потребительских товаров, случился почти «крах», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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