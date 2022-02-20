Володин: Ситуация в Донбассе станет главной темой ближайшего заседания Госдумы

По его словам, территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик находятся под обстрелом тяжелой артиллерии Киева. В это же время в Мюнхене проходит конференция по безопасности, но никто из политиков Европы не озаботился вопросом беженцев.

Володин отметил заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который сообщил, что не считает геноцидом происходящее сейчас в Донбассе.

Как считает спикер Госдумы, Запад пытается найти оправдание действиям Киева, посылая угрозы в адрес России, которая хочет встать на защиту своих соотечественников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия слишком мягка со своими соперниками: нас пинают со всех сторон, а мы собираемся на переговоры – надо вести себя более жестко по отношению к Украине.

