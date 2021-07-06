Володин считает, что Путин должен оставаться у власти «как можно дольше»

"При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн", - цитирует спикера ТАСС. По мнению лидера Госдумы, Путин позволит стране спокойнее пройти через сложные этапы, такие как санкции.

Он также назвал Путина сильным и эффективным политиком. Председатель Госдумы выразил желание, чтобы Путин "как можно дольше оставался у власти". По словам Володина, Путин "страну оберегает".

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, почему президент в ходе "Прямой линии" не озвучил реальные цифры экономических показателей. Он напомнил, что продуктовая инфляция в стране превышает 15%, а реальные доходы граждан побили антирекорд 2009 года.