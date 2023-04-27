Володин рассказал, почему Байден объявил об участии в президентских выборах
Президент США Джо Байден поспешил объявить об участии в грядущих выборах главы государства, чтобы «соратники и спонсоры не разбежались». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Во вторник Байден официально объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году, напоминает телеканал «360».
По словам Володина, сейчас ситуация складывается не в пользу Байдена, 70% населения США не хотят видеть его во главе государства.
«Учитывая недавний прецедент в США, когда против покинувшего свой пост президента [Дональда] Трампа выдвинуты уголовные обвинения, Байден боится ответственности за свои преступления», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.
По словам политика, американскому президенту необходимо сохраниться во власти, чтобы избежать наказания за свои действия. Володин привел список «преступлений» Байдена, среди которых организация теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», создание военных биолабораторий в мире, геноцид мирных жителей Украины и России, развязывание украинского конфликта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru