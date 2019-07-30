Володин рассказал о предрешенной участи Порошенко
Отъезд из Украины бывшего президента Петра Порошенко прокомментировал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет «Парламентская газета».
Он напомнил, что участь глав государств, которые пришли к власти путём «оранжевой революции», предрешена. В качестве примера он привёл Грузию, которая потеряла Абхазию и Южную Осетию. Теперь и Украина, по его словам, теряет суверенитет.
«Саакашвили уехал из Грузии и стал для своей родины невъездным. А вчера Порошенко с семьей покинул Украину», — цитирует слова спикера Госдумы РИА ФАН.
Ни одна революция, сделал заключение Володин, не принесла в жизнь людей ничего хорошего.
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил в интервью «Украинской правде», что не намерен покидать страну и прятаться. По его словам, попытка бегства стала бы слишком большим подарком его главному сопернику — Владимиру Путину.
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