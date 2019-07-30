Володин рассказал о предрешенной участи Порошенко

Отъезд из Украины бывшего президента Петра Порошенко прокомментировал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет «Парламентская газета».

Он напомнил, что участь глав государств, которые пришли к власти путём «оранжевой революции», предрешена. В качестве примера он привёл Грузию, которая потеряла Абхазию и Южную Осетию. Теперь и Украина, по его словам, теряет суверенитет.

«Саакашвили уехал из Грузии и стал для своей родины невъездным. А вчера Порошенко с семьей покинул Украину», — цитирует слова спикера Госдумы РИА ФАН.

Ни одна революция, сделал заключение Володин, не принесла в жизнь людей ничего хорошего.