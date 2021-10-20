Володин призвал главу ПФР объяснить строительство «дворцов» для фонда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания призвал главу Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима уважительно относиться к депутатам и ответить на вопрос о строительстве новых зданий для фонда за 1 млрд рублей.

На заседании во вторник депутат «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин заметил, что ПФР продолжает «расточительное отношение» в вопросе приобретения и строительства новых зданий, сообщает Ura.ru.

«На создание объектов направлен 1 млрд рублей. И это в кризис. Здание Пенсионного фонда и так самое роскошное здание по всей России. Зачем продолжать эту тенденцию? Украшение городов не должно финансироваться за счет пенсионеров – это разные статьи расходов», — цитирует Делягина «Дума ТВ».

Глава ПФР заявил, что предоставит депутатам соответствующий отчет, чтобы те «подуспокоились». В ответ на это Володин призвал Кигима находиться «в здравом уме и рабочем состоянии», уважительно относиться к парламентариям и ответить на вопрос Делягина.

«Вопрос звучал совершенно конкретный по поводу дворцов Пенсионного фонда. Вот и ответьте на эти вопросы. У вас что, в планах деньги лишние, чтобы строить их, или негде находиться? Есть темы, которые мы с вами должны обсуждать», — обратился спикер к Кигиму.

Отметим, что в ходе заседания глава ПФР так и не объяснил необходимость строительства новых зданий.

