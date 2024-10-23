Володин призвал экстрадировать Чубайса в Россию

Экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса необходимо экстрадировать в Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — отметил он.

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Такое предложение Володин озвучил, критикуя проводимую ранее Чубайсом реформу электроэнергетики в РФ.

Вспоминая об этом периоде, спикер Госдумы отметил, что при Чубайсе «только карманы себе набили и недвижимость за рубежом», а теперь только «глотают пыль».

Ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев подготовил обращение в Минюст для признания Чубайса иноагентом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинАнатолий Чубайс

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