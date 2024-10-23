Володин призвал экстрадировать Чубайса в Россию
Экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса необходимо экстрадировать в Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — отметил он.
Такое предложение Володин озвучил, критикуя проводимую ранее Чубайсом реформу электроэнергетики в РФ.
Вспоминая об этом периоде, спикер Госдумы отметил, что при Чубайсе «только карманы себе набили и недвижимость за рубежом», а теперь только «глотают пыль».
Ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев подготовил обращение в Минюст для признания Чубайса иноагентом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru