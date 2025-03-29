Володин призвал депутатов Госдумы регулярно проводить личный прием граждан

В своем Telegram-канале Володин уточнил, что уже направил в профильный комитет Госдумы законопроект, предусматривающий обязанность депутатов проводить встречи с избирателями не реже одного раза в месяц (сейчас - не реже чем раз в полгода).

Ранее Володин перечислил законы, которые начнут действовать в стране с 1 апреля, напомнив, что со следующего месяца детей мигрантов не будут принимать в российские школы без знания русского языка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

