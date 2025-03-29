Володин призвал депутатов Госдумы регулярно проводить личный прием граждан

Дисциплинарные меры, вплоть до лишения мандата, должны применяться к депутатам, которые не проводят приемы граждан и не встречаются с избирателями, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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В своем Telegram-канале Володин уточнил, что уже направил в профильный комитет Госдумы законопроект, предусматривающий обязанность депутатов проводить встречи с избирателями не реже одного раза в месяц (сейчас - не реже чем раз в полгода).

Ранее Володин перечислил законы, которые начнут действовать в стране с 1 апреля, напомнив, что со следующего месяца детей мигрантов не будут принимать в российские школы без знания русского языка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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