Володин: Применение порошка из личинок в ЕС стало последствием политики санкций

Евросоюз разрешил использовать порошок из личинок в пищевой промышленности на фоне антироссийских санкций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, политика ограничений против России негативно повлияла на экономику ЕС, обернулась для европейских стран «крахом». Это привело к закрытию ряда производств, к серьезным проблемам в агропромышленности.

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Он напомнил, что в России подобным кормят только животных или рыб.

В понедельник ЕС официально разрешил использовать порошок из личинок мучного жука, теперь это признано пищевым продуктом.

В России уже призвали не допустить попадание подобной продукции из Европы на российские прилавки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзВячеслав Володин

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