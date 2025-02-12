Володин: Применение порошка из личинок в ЕС стало последствием политики санкций
Евросоюз разрешил использовать порошок из личинок в пищевой промышленности на фоне антироссийских санкций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, политика ограничений против России негативно повлияла на экономику ЕС, обернулась для европейских стран «крахом». Это привело к закрытию ряда производств, к серьезным проблемам в агропромышленности.
Он напомнил, что в России подобным кормят только животных или рыб.
В понедельник ЕС официально разрешил использовать порошок из личинок мучного жука, теперь это признано пищевым продуктом.
В России уже призвали не допустить попадание подобной продукции из Европы на российские прилавки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru