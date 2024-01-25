Володин пригласил международных наблюдателей на выборы президента РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил международных наблюдателей на выборы президента России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В сообщении говорится, что приглашения были направлены представителям международных парламентских организаций, а также депутатам из национальных парламентов дружественных стран.
«Направлено 123 приглашения в международные парламентские организации и национальные парламенты 78 стран», - уточнили в Госдуме.
Ранее Центральная избирательная комиссия России направила приглашения для наблюдения за ходом выборов президента РФ в 95 государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru