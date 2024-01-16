Путин назвал фальсифицированными прошлые выборы в США

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов заявил о фальсификации прошедших выборов в США.

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«Наверное, можно все сфальсифицировать. Так, как в Штатах фальсифицировали предыдущие выборы. Через голосование по почте. Ну, понятно, что такое голосование по почте. Скупали за 10 долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей выбрасывали в почтовые ящики», - сказал Путин.

Также на встрече Владимир Путин заявил о полном провале украинского контрнаступления, а также рассказал анекдот про сыр с голубой плесенью и сосиски. Самые яркие заявления политика приводит Telegram-канал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
ТЕГИ:Выборы в СШАВладимир Путин

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