Шольц объявил о необходимости реформ в Евросоюзе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Евросоюз нуждается в реформах. В частности, по его мнению, принцип консенсуса во внешней политике должен быть заменен на квалифицированное большинство.

Сейчас решения должны быть одобрены всеми странами-членами организации, квалифицированное большинство предполагает, что общеобязательное решение Совета ЕС может быть принято, даже если против него выступает ряд государств, входящих в ЕС.