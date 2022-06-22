Шольц объявил о необходимости реформ в Евросоюзе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Евросоюз нуждается в реформах. В частности, по его мнению, принцип консенсуса во внешней политике должен быть заменен на квалифицированное большинство.

Сейчас решения должны быть одобрены всеми странами-членами организации, квалифицированное большинство предполагает, что общеобязательное решение Совета ЕС может быть принято, даже если против него выступает ряд государств, входящих в ЕС.

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Немецкий канцлер отметил, что внутренние структуры и процедуры организации необходимо реформировать, так как ЕС должен быть готов к вхождению в союз новых членов. По его словам, это сделает Евросоюз более гибким в своих решениях и укрепит демократию в рамках ЕС.

В ходе выступления в бундестаге, как передает РИА Новости, Шольц выразил надежду, что все страны ЕС поддержат начало интеграции Украины в союз, а также высказался за старт переговоров о приеме него Албании и Северной Македонии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РеформыГерманияЕвросоюз
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