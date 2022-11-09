Володин предрек усугубление кризиса власти в США

Кризис власти в США усугубится по мере приближения к следующим президентским выборам, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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Комментируя итоги завершившихся в США промежуточных выборов, Володин отметил, что сторонники американского президента Джо Байдена терпят поражение. Председатель Госдумы указал, что политика Белого дома усугубила экономические проблемы страны, усилила раскол внутри общества и спровоцировала кризис власти.

«Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США еще более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года», — подчеркнул Володин.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Выборы в СШАСШАВячеслав Володин
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