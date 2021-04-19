Володин предрек новые санкции против ТЭК и промышленности России

В отношении РФ могут быть введены новые санкции в сфере промышленности и топливно-энергетического комплекса. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

По его словам, такие меры могут быть приняты с целью остановить экономическое развитие России. Он также отметил, что нельзя допустить какого-либо вмешательства в дела страны извне, учитывая враждебные настроения США.