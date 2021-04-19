Володин предрек новые санкции против ТЭК и промышленности России
В отношении РФ могут быть введены новые санкции в сфере промышленности и топливно-энергетического комплекса. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.
По его словам, такие меры могут быть приняты с целью остановить экономическое развитие России. Он также отметил, что нельзя допустить какого-либо вмешательства в дела страны извне, учитывая враждебные настроения США.
Накануне президент Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России, которые коснулись суверенного долга страны, а также затронули ряд юридических и физических лиц государства. Кроме того, в Вашингтоне объявили, что из США высылают десять российских дипломатов. Министерство иностранных дел России включило в ответный санкционнный список семь высокопоставленных чиновников США, которым запрещен въезд в РФ и приняла решение выслать 10 американских дипломатов из страны.
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