Володин предложил властям ЕС «снизить градус в головах»

Председатель нижней палаты парламента напомнил, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам снизить температуру при отоплении жилья на два градуса, отмечает телеканал «360». По мнению европейского политика, это позволит заместить поставки газа по трубопроводу «Северный поток», пишет Ura.ru.

«Существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту. Но в Европе скоро появится новая шкала — по Урсуле. <...> По Урсуле, европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов украинского коридора, "Турецкого потока", нефтепровода "Дружба". И еще на градус, перестав закупать уголь из России», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам политика, руководству ЕС «правильно снизить градус в своих головах», чтобы из-за них не страдали европейцы.

