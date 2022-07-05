Володин предложил разорвать сотрудничество с Норвегией в море и океане
Россия может денонсировать договор с Норвегией в части сотрудничества в Баренцевом море, Северном Ледовитом океане, а также о разграничении морских пространств, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Давайте мы попросим Леонида Эдуардовича Слуцкого разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов», - цитирует Вячеслава Володина ТАСС.
Денонсировать договор с Норвегией предложил депутат Михаил Матвеев. Парламентарий отметил, что Россия по договору уступила Норвегии 175 тысяч кв. км Баренцева моря в качестве укрепления региональной безопасности и добрососедства.
«Сегодня мы видим, как Норвегия препятствует направлять продовольствие и грузы на Шпицберген», - заявил Михаил Матвеев.
Ранее сообщалось, что в Госдуму поступили предложения о денонсации соглашений с рядом международных организаций. В частности, Россия может выйти из Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.
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