Володин посоветовал депутатам провести отпуск дома
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал депутатам провести их плановые отпуска, которые начинаются с 16 апреля, в самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.
«У нас с вами должны были быть плановые короткие отпуска с 16 апреля, отпуска необходимо провести в режиме самоизоляции», - сказал Володин на пленарном заседании нижней палаты в среду.
Спикер отметил, что современные технологии позволяют депутатам успешно работать и общаться с избирателями, находясь дома.
В России по состоянию на 1 апреля число инфицированных приближается к 3 тысячам. За сутки стало известно о 440 новых случаев заражения. Большинство инфицированных выявлено в Москве — 267. Всего в столице более 1800 заболевших.
Коронавирусом охвачены большинство российских регионов - 75. Умерли 24 человека, у которых был обнаружен COVID-19.
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