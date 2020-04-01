Володин посоветовал депутатам провести отпуск дома

«У нас с вами должны были быть плановые короткие отпуска с 16 апреля, отпуска необходимо провести в режиме самоизоляции», - сказал Володин на пленарном заседании нижней палаты в среду.

Спикер отметил, что современные технологии позволяют депутатам успешно работать и общаться с избирателями, находясь дома.

В России по состоянию на 1 апреля число инфицированных приближается к 3 тысячам. За сутки стало известно о 440 новых случаев заражения. Большинство инфицированных выявлено в Москве — 267. Всего в столице более 1800 заболевших.

Коронавирусом охвачены большинство российских регионов - 75. Умерли 24 человека, у которых был обнаружен COVID-19.



