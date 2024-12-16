Володин поручил выяснить причины отсутствия депутата Напсо на заседаниях Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выяснить причины, по которым депутат Госдумы Юрий Напсо не посещает заседания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.
«Вячеслав Викторович (Володин) вслух сказал, что необходимо. Уже почти два года нет как», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, если у депутата есть медицинские основани, то необходимо выяснить, что именно требуется для лечения. При этом, если речь о других причинах, то его отсутствие неприемлемо.
Юрий Напсо является действующим депутатом Госдумы от ЛДПР, избранным в составе федерального списка кандидатов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru