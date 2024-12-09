Володина избрали председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил ТАСС.

Соответствующее решение принято на совместном заседании Совета и семнадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

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Согласно пункту 2 статьи 4 Временного положения о Парламентской Ассамблее ОДКБ председатель избирается из числа членов Совета на пленарном заседании сроком на три года. Выборы председателя состоялись 29 ноября 2021 года.

Так, в 2021 году председателем ПА ОДКБ также был избран Володин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинГосдума

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