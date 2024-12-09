Володина избрали председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

Согласно пункту 2 статьи 4 Временного положения о Парламентской Ассамблее ОДКБ председатель избирается из числа членов Совета на пленарном заседании сроком на три года. Выборы председателя состоялись 29 ноября 2021 года.

Так, в 2021 году председателем ПА ОДКБ также был избран Володин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

