Володин поручил проверить депутата от КПРФ на наличие гражданства США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести проверку в отношении депутата от КПРФ Дениса Парфенова (на фото) на предмет наличия у него американского гражданства.

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«Коллеги, если такое предложение прозвучало, давайте мы проверим», - сказал председатель нижней палаты парламента, отвечая на реплику из зала.

Спикер Госдумы напомнил, что в рамках внесенных в Конституцию изменений госслужащим запрещено иметь двойное гражданство. При этом Володин предупредил, что если такой факт вскроется среди депутатов - «вы знаете, чем это чревато».

В свою очередь Парфенов предложил проверить на наличие иных гражданств всех депутатов Госдумы. По словам парламентария, в соцсетях пишут, что двойное гражданство имеют минимум 39 депутатов от «Единой России». По его словам, это тоже заслуживает внимания.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинГражданствоСШАГосдумаКПРФ
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