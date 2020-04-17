Володин поручил проверить депутата от КПРФ на наличие гражданства США
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести проверку в отношении депутата от КПРФ Дениса Парфенова (на фото) на предмет наличия у него американского гражданства.
«Коллеги, если такое предложение прозвучало, давайте мы проверим», - сказал председатель нижней палаты парламента, отвечая на реплику из зала.
Спикер Госдумы напомнил, что в рамках внесенных в Конституцию изменений госслужащим запрещено иметь двойное гражданство. При этом Володин предупредил, что если такой факт вскроется среди депутатов - «вы знаете, чем это чревато».
В свою очередь Парфенов предложил проверить на наличие иных гражданств всех депутатов Госдумы. По словам парламентария, в соцсетях пишут, что двойное гражданство имеют минимум 39 депутатов от «Единой России». По его словам, это тоже заслуживает внимания.
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