Володин пообещал законодательно запретить блокировку публикаций российских СМИ соцсетями
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин назвал решение руководства соцсети Facebook заблокировать ряд публикаций российских средств массовой информации (СМИ) неприемлемым. Глава нижней палаты парламента страны отметил, что такие действия нарушают национальное законодательство России и права россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Госдумы.
«Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации», — сказал Володин.
Он также обратил внимание на то, что Facebook не первый раз блокирует материалы российских СМИ, и напомнил, что подобное практикуют Twitter и Instagram, отмечает URA.RU.
«Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — заявил парламентарий.
Володин отметил, что вопрос является приоритетным для повестки ближайших международных встреч.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к заблокированным публикациям российских средств массовой информации.
Напомним, накануне Facebook заблокировал публикации российских СМИ о задержании в Воронеже украинских радикалов, подготовленные на основе официальной информации ФСБ РФ. Прекращен доступ к данным материалам ТАСС, РБК, RT, «Взгляда», «Комсомольской правды» и НТВ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 253 / сут.
Умерли
89 473+379 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+10 322 / сут.
- Стерлинг подтвердил реванш с Петром Яном
- Ракова прокомментировала предложение сделать вакцинацию в России обязательной
- Володин пообещал законодательно запретить блокировку публикаций российских СМИ соцсетями
- В России за сутки подтвердили 10 253 новых случая коронавируса
- Названа предварительная причина смертельного ДТП под Самарой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru