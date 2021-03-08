Володин пообещал законодательно запретить блокировку публикаций российских СМИ соцсетями

«Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации», — сказал Володин.

Он также обратил внимание на то, что Facebook не первый раз блокирует материалы российских СМИ, и напомнил, что подобное практикуют Twitter и Instagram, отмечает URA.RU.

«Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — заявил парламентарий.

Володин отметил, что вопрос является приоритетным для повестки ближайших международных встреч.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к заблокированным публикациям российских средств массовой информации.

Напомним, накануне Facebook заблокировал публикации российских СМИ о задержании в Воронеже украинских радикалов, подготовленные на основе официальной информации ФСБ РФ. Прекращен доступ к данным материалам ТАСС, РБК, RT, «Взгляда», «Комсомольской правды» и НТВ.

