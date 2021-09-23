СМИ: Вячеслав Володин останется спикером Госдумы

Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин с высокой долей вероятности сохранит пост спикера нижней палаты и на следующий созыв, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства заявил, что Володин является наиболее вероятной кандидатурой.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Ивана Мельникова, комунисты озвучат своё мнение по этому вопросу на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций. В пресс-службе партии «Справедливая Россия - За правду» агентству заявили, что готовы голосовать за Володина.

Ранее в Центризбиркоме огласили список партий, которые проходят в Госдуму восьмого созыва по результатам прошедших выборов. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» и «Новые люди».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ДепутатыГосдумаВячеслав Володин
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