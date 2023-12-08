Володин оценил заявление Путина о выдвижении на новый президентский срок
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что решение Владимира Путина участвовать в выборах говорит о любви к своей стране.
По его словам, действующий президент желает сделать государство сильным и процветающим, защитить в нынешнее непростое время вызовов и угроз.
«Наша страна сталкивалась с разными вызовами на различных этапах, но именно благодаря ему успешно их преодолевала — будь это финансовый кризис, санкции или развязанная против России война», - написал спикер.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания Владимира Путина «де-факто началась, а де-юре пока нет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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