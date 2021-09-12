Володин отреагировал на заявление Зеленского о полномасштабной войне с Россией
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на на заявление Зеленского о полномасштабной войне с Россией. Володин считает, что заявление президента Украины, в котором тот допустил возможность военных действий с нашей страной, вызывает удивление. Об этом сегодня он написал в своем Telegram-канале.
По мнению политика, после подобных высказываний украинского лидера «становится очевидным, что проблем у наших братьев будет еще больше, в дополнение к тем, с которыми уже столкнулся украинский народ».
«Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем», — отметил Володин.
По его словам, такие высказывания от главы страны, стремящейся стать членом Евросоюза, вызывают удивление. Он подчеркнул, что лидерам ЕС нужно обратить внимание на происходящее на Украине, если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в конфликт.
10 сентября на форуме YES Brainstorming в Киеве Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, между украинцами и россиянами образовалась пропасть.
Ранее в Совфеде озвучили условие начала войны с Украиной.
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