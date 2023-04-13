Володин: отношения России и Казахстана проходят этап испытаний

Отношения между Россией и Казахстаном находятся на этапе испытаний. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с главой казахстанского сената Мауленом Ашимбаевым, сообщает Российская газета.

По словам Володина, мир сейчас испытывает много вызовов, поэтому двум странам необходимо искать новые точки соприкосновения для развития отношений.

«От нас зависит, насколько это будущее будет эффективным для нашей дружбы», - подчеркнул председатель Госдумы.