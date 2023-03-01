В Казахстане предложили сменить советские названия областей на исторические
Необходимо переименовать ряд областей в Казахстане, которые получили названия в советское время. Такое предложение выдвинул глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы, его выступление опубликовал портал Tengrinews.kz.
По словам Абдыгалиулы, их нужно назвать в честь земель с тысячелетней историей, например, переименовать Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, а Восточно-Казахстанскую – в область Алтай.
Ранее ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов в разговоре с НСН отметил, что Казахстан крайне боится вторичных санкций со стороны США и других западных стран, поэтому демонстративно пытается показать, что отстраняется от России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru