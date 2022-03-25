СМИ: Умер Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, политик скончался в пятницу в 10:45. Отмечается, что последние сутки Жириновский провел в коме.
Позже информацию о смерти политика подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.
Владимира Жириновского госпитализировали в феврале с коронавирусной инфекцией. СМИ неоднократно сообщали об ухудшении состояния политика, однако в пресс-службе ЛДПР заявляли, что «все идет по плану» и лидер партии продолжает лечение и реабилитацию.
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