В Киеве призвали НАТО к конкретным действиям по включению Украины в альянс
Украина в ближайшие десять лет хотела бы увидеть конкретные шаги, которые будут направлены на ее вступление в НАТО. Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью газете Spiegel. Так она ответила на вопрос о том, что она ожидает от саммита НАТО, который состоится в Мадриде летом.
Стефанишина утверждает, что Россия якобы намерена вести себя «все более агрессивно» и «на кону стоит не только Украина». «Если Украина потерпит неудачу, то же самое произойдет с Европой», - заявила политик.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, для их реализации потребуется большое количество времени. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается.
Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документе предусматривается исключение дальнейшего расширения альянса и присоединение к нему Украины и отказ от любой военной деятельности на её территории, а также в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии.
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