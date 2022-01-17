В Киеве призвали НАТО к конкретным действиям по включению Украины в альянс

Стефанишина утверждает, что Россия якобы намерена вести себя «все более агрессивно» и «на кону стоит не только Украина». «Если Украина потерпит неудачу, то же самое произойдет с Европой», - заявила политик.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, для их реализации потребуется большое количество времени. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документе предусматривается исключение дальнейшего расширения альянса и присоединение к нему Украины и отказ от любой военной деятельности на её территории, а также в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии.