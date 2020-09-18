Володин обвинил иностранные спецслужбы в причастности к делу Навального

Как сообщает пресс-служба Госдумы, Володин отметил, что страны Запада «должны принять меры ответственности» в отношении тех, кто в ЕП инициирует антироссийские решения.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в эфире НСН, что резолюция Европарламента является «насилием над здравым смыслом».

