Володин обвинил иностранные спецслужбы в причастности к делу Навального
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. На такой вывод председателя нижней палаты парламента натолкнула резолюция Европарламента.
Ранее Европарламент в своей резолюции призвал организовать международное расследование дела Навального. Европейские депутаты предлагают ввести жесткие санкции против России и остановить «Северный поток – 2».
Как сообщает пресс-служба Госдумы, Володин отметил, что страны Запада «должны принять меры ответственности» в отношении тех, кто в ЕП инициирует антироссийские решения.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в эфире НСН, что резолюция Европарламента является «насилием над здравым смыслом».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 905 / сут.
Умерли
19 195+134 / сут.
Выздоровели
901 тыс.+5 339 / сут.
- Правительство РФ сократит расходы на лекарства от редких болезней
- В Киеве оценили сроки реинтеграции Донбасса
- Глава Центра спортивной подготовки сборных РФ не признаёт вину
- Дело срочника Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных
- Пашаев подал расширенную апелляцию на приговор Ефремова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru