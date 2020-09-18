Володин обвинил иностранные спецслужбы в причастности к делу Навального

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. На такой вывод председателя нижней палаты парламента натолкнула резолюция Европарламента.

Ранее Европарламент в своей резолюции призвал организовать международное расследование дела Навального. Европейские депутаты предлагают ввести жесткие санкции против России и остановить «Северный поток – 2».

Изолировать Россию. Примет ли Европа «акт Навального»?

Как сообщает пресс-служба Госдумы, Володин отметил, что страны Запада «должны принять меры ответственности» в отношении тех, кто в ЕП инициирует антироссийские решения.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в эфире НСН, что резолюция Европарламента является «насилием над здравым смыслом».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей Навальный
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