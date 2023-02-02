Володин: Немецкие «Леопарды» повторят судьбу фашистских «Тигров» и будут сожжены
Немецкие танки Leopard, направляемые на Украину, повторят судьбу своих предшественников — используемых нацистской Германией машин «Тигр» — и будут сожжены. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале политик поздравил россиян с Днем разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве: сражение на Волге завершилось 2 февраля 1943 года. Володин подчеркнул, что победа в этом бою стала началом изгнания захватчиков из России и открыла Красной армии путь на Берлин, пишет РИА ФАН. Однако не все усвоили уроки разгрома нацистской Германии, отметил политик.
«[Экс-глава правительства ФРГ Ангела] Меркель, занимая должность канцлера, обманывала мировое сообщество и свой народ, помогала киевскому нацистскому режиму готовиться к войне. Нынешний канцлер [Олаф] Шольц пошел еще дальше, приняв решение отправить немецкие танки воевать против России. Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. "Леопарды" будут сожжены, повторив судьбу фашистских "Тигров"», — написал спикер Госдумы.
Володин высказал мнение, что властям ФРГ следовало бы объясниться перед немецким народом, который Берлин «снова втягивает в войну», пишет Ura.ru.
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