Володин не исключил введение уголовной ответственности за призывы ввести санкции против граждан РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил введение уголовного наказания за призывы ввести санкции против граждан РФ.

По его словам, такая поправка может появиться в проекте закона ко второму чтению.

Речь идет о законопроекте, который предусматривает уголовную ответственность за исполнение зарубежных санкций на территории РФ. В мае 2018 года документ был принят нижней палатой в первом чтении.