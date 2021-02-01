Володин не исключил введение уголовной ответственности за призывы ввести санкции против граждан РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил введение уголовного наказания за призывы ввести санкции против граждан РФ.
По его словам, такая поправка может появиться в проекте закона ко второму чтению.
Речь идет о законопроекте, который предусматривает уголовную ответственность за исполнение зарубежных санкций на территории РФ. В мае 2018 года документ был принят нижней палатой в первом чтении.
«Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия», - считает Володин.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении высокопоставленных российских представителей, передает Ura.ru.
Спикер Госдумы заявил, что такой призыв можно рассматривать как «обращение за иностранной помощью с целью разрушить нашу экономику».
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