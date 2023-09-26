Маск занял позицию России в споре с премьером Канады
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который попытался оправдаться за приглашение в парламент страны бывшего солдата нацистской дивизии СС «Галичина» и сфокусироваться на России.
Политик ранее выразил мнение, что Россия может воспользоваться скандалом, и призвал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации».
«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», - написал Маск в соцсети Х.
Накануне Польша призвала отправить в отставку спикера палаты общин Канады из-за появления нацистского солдата в стенах здания парламента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru