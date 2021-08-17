Володин назвал ситуацию в Афганистане крахом внешней политики США
Ситуация в Афганистане стала свидетельством краха внешней политики США, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Трагедией и гуманитарной катастрофой закончилось 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане. Количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов», — цитирует спикера РИА Новости.
Володин отметил, что экспансия США не привела к процветанию ни одной страны, в которую приходили американские силы, пишет «Свободная пресса». При этом бюджеты западных стран на «продвижение демократии» в других государствах только увеличиваются. По мнению спикера, эти средства стоило бы направить на помощь пострадавшим от действий Вашингтона народам Афганистана и сопредельных государств.
В Афганистане на фоне вывода войск США обострилось противостояние правительственных сил и движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Боевики 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, днем позже представитель радикалов Мохаммад Наим заявил о завершении военных действий в стране, напоминают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Володин назвал ситуацию в Афганистане крахом внешней политики США
- В Подмосковье разбился Ил-112
- Самолет Бундесвера смог эвакуировать из Кабула только семь человек
- Талибы пригласили женщин войти в правительство Афганистана
- Суточный прирост новых заражений COVID-19 в России составил 20 958 случаев
- Депутат Госдумы сравнил союзников США с галошами
- Бывший глава Генштаба ВС России рассказал о возможном ответе на агрессию талибов
- «Люди лишены свободы»: жители Кабула рассказали о жизни при талибах
- Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
- Врач заявил о риске переболеть коронавирусом до десяти раз за год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru