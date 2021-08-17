Володин назвал ситуацию в Афганистане крахом внешней политики США

«Трагедией и гуманитарной катастрофой закончилось 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане. Количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов», — цитирует спикера РИА Новости.

Володин отметил, что экспансия США не привела к процветанию ни одной страны, в которую приходили американские силы, пишет «Свободная пресса». При этом бюджеты западных стран на «продвижение демократии» в других государствах только увеличиваются. По мнению спикера, эти средства стоило бы направить на помощь пострадавшим от действий Вашингтона народам Афганистана и сопредельных государств.

В Афганистане на фоне вывода войск США обострилось противостояние правительственных сил и движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Боевики 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, днем позже представитель радикалов Мохаммад Наим заявил о завершении военных действий в стране, напоминают «Невские новости».

