Володин назвал политзаключенными задержанных в США после штурма Капитолия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал политзаключенными участников штурма Капитолия в Вашингтоне, которые были задержаны и которым грозит тюрьма, передает «Интерфакс».

«Везде участники санкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей "внутренними террористами", которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами», - предложил спикер.

Как добавил спикер Госдумы, в США действующего президента лишили свободы слова, передает RT.

Выборы в США прошли в начале ноября, по голосам выборщиков победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент в администрации Барака Обамы Джо Байден. Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о фальсификациях на выборах и в день утверждения Конгрессом голосов избирателей 6 января вышел к своим сторонникам с речью и предложил им «отправиться в Капитолий», чтобы «отвоевать» страну и добиться признания его победы на якобы сфальсифицированных выборах. По меньшей мере четыре человека, включая одного полицейского, погибли во время штурма здания парламента.

Члены Палаты представителей внесли на рассмотрение резолюцию об импичменте Трампу из-за «подстрекательств к мятежу». 13 января документ поддержали 20 конгрессменов от Республиканской партии.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал передачу власти в США от Трампа к Байдену позором, передает Ura.ru.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН предположил, что процесс импичмента может затянуться надолго.

