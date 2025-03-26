Володин назвал главное преимущество России

На заседании нижней палаты парламента он указал, что стране «повезло с президентом».

«Путин... Это наше преимущество... не нефть и не газ... И сегодня весь мир это признал», - сказал спикер.

Ранее в 2014 году Володин высказал мнение «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

