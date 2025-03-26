Володин назвал главное преимущество России
26 марта 202519:01
Главным преимуществом России является её президент Владимир Путин. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
На заседании нижней палаты парламента он указал, что стране «повезло с президентом».
«Путин... Это наше преимущество... не нефть и не газ... И сегодня весь мир это признал», - сказал спикер.
Ранее в 2014 году Володин высказал мнение «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru