Володин назвал главное преимущество России

Главным преимуществом России является её президент Владимир Путин. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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На заседании нижней палаты парламента он указал, что стране «повезло с президентом».

«Путин... Это наше преимущество... не нефть и не газ... И сегодня весь мир это признал», - сказал спикер.

Ранее в 2014 году Володин высказал мнение «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияГосдумаВячеслав Володин

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