Песков: Под руководством Путина Россия проделала огромный путь

Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Песков назвал этот четвертьвековой юбилей «весьма примечательной датой».

Он указал, что за эти 25 лет стоявшая «на краю пропасти» Россия дошла «до суверенного государства».

«Это совершенно неопровержимые факты, которые нужно просто констатировать, их не нужно оценивать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин назвал огромной честью доверие россиян, выбравших его президентом России, сообщает RT.

