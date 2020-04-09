Володин назвал «беспределом» рост цен на продукты в России

«У нас получается, что эти наши торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат», - заявил Володин в ходе видеоконференции с главой правительства Михаилом Мишустиным.



Председатель нижней палаты парламента особо подчеркнул, что этот «беспредел» нужно остановить.



Несколько дней назад поставщики предупредили, что рост цен на продукты в России может составить от 5 до 20 процентов, пишут «Известия».



Сам Мишустин в ходе диалога с фракцией «Единой России» согласился с тем, что цены на продовольствие в стране необходимо сдерживать, передает RT.

