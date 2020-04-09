Володин назвал «беспределом» рост цен на продукты в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом повышение цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавируса COVID-19 в России.

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«У нас получается, что эти наши торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат», - заявил Володин в ходе видеоконференции с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Председатель нижней палаты парламента особо подчеркнул, что этот «беспредел» нужно остановить.

Несколько дней назад поставщики предупредили, что рост цен на продукты в России может составить от 5 до 20 процентов, пишут «Известия».

Сам Мишустин в ходе диалога с фракцией «Единой России» согласился с тем, что цены на продовольствие в стране необходимо сдерживать, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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