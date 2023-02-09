Володин назвал Байдена террористом из-за данных о причастности США к взрывам на «Северных потоках»

Спикер нижней палаты парламента обратил внимание на расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Байдена к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Как отметил Херш, по указанию американского президента под прикрытием учений НАТО при поддержке ВМС Норвегии водолазы заложили у трубопроводов дистанционно управляемые взрывные устройства и впоследствии привели их в действие. При этом в ООН заявили, что не могут подтвердить подлинность информации о причастности США к терактам, пишет РИА ФАН.

«Если [33-й президент США Гарри] Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден — террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам политика, диверсии стали «акцией устрашения» союзников Вашингтона, решивших развивать экономику исходя из интересов собственных граждан.

Володин заключил, что опубликованная информация должна стать основой для международного расследования, пишет «Свободная пресса». Политик подчеркнул, что Байдена и его подельников необходимо привлечь к ответственности, а пострадавшим от ЧП странам — выплатить компенсации.

