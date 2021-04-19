Володин напомнил США о судьбах Ассанжа и Сноудена
США нужно заняться участями Ассанжа и Сноудена, а не беспокоиться соблюдением прав человека в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы отметил, что в последнее время правительство США и западные политики делают заявления о несоблюдении прав человека в России. Он вспомнил об основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже и бывшем сотруднике Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварде Сноудене. По словам политика, они оба действовали в интересах граждан всего мира, а теперь преследуются США.
Володин отметил, что Россия исходит из принципа невмешательства в дела суверенных государств, а также добавил, что проблемы с защитой прав человека есть и в других странах.
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