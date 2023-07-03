«Слепой бунт»: Протесты во Франции связали с недовольством конфликтом на Украине

Протесты во Франции не утихают, потому что молодежь недовольна конфликтом на Украине, кроме того страдает система народного образования молодых людей, заявил глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в интервью НСН. По его словам, протесты переросли в беспрецедентный слепой бунт.

Накануне посольство РФ во Франции рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения неблагополучных районов французских городов и проявлять осторожность на фоне продолжающихся протестов. Юрий Рубинский отметил, что молодежь, которая участвует в протестах, решила выместить всю накопившуюся на власть злобу.

«Причины очевидны – это нерешенность многих проблем в системе народного образования молодежи. Также очень большие были издержки пандемии, система здравоохранения справлялась с ней не лучшим образом. Самое главное, что на фоне конфликта на Украине недовольство со стороны молодежи переросло в беспрецедентный слепой бунт. Макрон пытается прекратить беспорядки. Но он исходит из того, что расклад сил в стране с трудом поддается контролю», - сказал Рубинский.