«Слепой бунт»: Протесты во Франции связали с недовольством конфликтом на Украине
Президент Макрон пытается прекратить беспорядки, однако расклад сил в стране с трудом поддается контролю, отметил в эфире НСН Юрий Рубинский.
Протесты во Франции не утихают, потому что молодежь недовольна конфликтом на Украине, кроме того страдает система народного образования молодых людей, заявил глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в интервью НСН. По его словам, протесты переросли в беспрецедентный слепой бунт.
Накануне посольство РФ во Франции рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения неблагополучных районов французских городов и проявлять осторожность на фоне продолжающихся протестов. Юрий Рубинский отметил, что молодежь, которая участвует в протестах, решила выместить всю накопившуюся на власть злобу.
«Причины очевидны – это нерешенность многих проблем в системе народного образования молодежи. Также очень большие были издержки пандемии, система здравоохранения справлялась с ней не лучшим образом. Самое главное, что на фоне конфликта на Украине недовольство со стороны молодежи переросло в беспрецедентный слепой бунт. Макрон пытается прекратить беспорядки. Но он исходит из того, что расклад сил в стране с трудом поддается контролю», - сказал Рубинский.
Он отметил, что в протестах в основном участвуют несовершеннолетние французы и арабские мусульмане. Рубинский также указал на то, что протестующие даже не выдвигают конкретных требований.
«Это повторение почти аналогичных событий 2005 года, протесты длились три недели, их удалось подавить. Нынешние беспорядки более масштабные. Они приняли характер очень серьезных погромов: грабежи банков, магазинов, десятки полицейских ранены. Среди участников беспорядков большинство несовершеннолетние. На сей раз это не только арабо-мусульманское младшее поколение. Этнические французы тоже активно участвуют в погромах. Причем они не выдвигают конкретных требований», - резюмировал Рубинский.
Ранее, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка алжирского происхождения. По информации силовиков, он нарушил правила дорожного движения и отказался выполнять требования полиции.
После этого в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже почти неделю. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла порядка 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. Согласно данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и порядка 10 торговых центров, сообщает «Радиоточка НСН».
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