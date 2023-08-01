Володин: Киев торгует украинскими детьми
Индустрия суррогатного материнства на Украине процветает, киевский режим по сути «торгует украинскими детьми». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик указал, что торговля детьми — большой нелегальный бизнес, и многие страны запрещают суррогатное материнство или устанавливают запрет на использование таких услуг для иностранцев. Однако на Украине преступления против детей «поддерживаются на самом высоком уровне», считает Володин.
«Сегодня индустрия суррогатного материнства процветает на Украине. Реклама размещается в автобусах, в соцсетях, нанимаются агенты для вербовки молодых женщин по всей стране. Тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя», — написал председатель нижней палаты парламента в своем Telegram-канале.
Как отметил Володин, а Украине этим бизнесом управляют из-за рубежа: так, крупнейшей клиникой суррогатного материнства владеет гражданин Германии. Спикер Госдумы подчеркнул, что киевский режим «в надежде угодить западным хозяевам» продолжает истреблять собственный народ.
Ранее Володин заявил, что любое новое оружие, которое США и Европа направят Украине, не сможет повлиять на исход специальной военной операции, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru