Володин: Иностранные депутаты приезжают в РФ на вакцинацию «Спутником V»
Парламентарии из зарубежных стран с 2020 года приезжают в Россию для вакцинации отечественной вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее стало известно, что депутат Бундестага Дитер Дэм приехал в Москву, чтобы привиться российской вакциной, напоминает Газета.ру. По словам парламентария, он выбрал именно «Спутник V», поскольку считает векторную вакцину более безопасной с точки зрения побочных эффектов, отмечает телеканал «360».
Володин подчеркнул, что Дэм «не первый такой депутат», и парламентарии из разных стран приезжают в РФ ради прививки.
Спикер Госдумы назвал вопрос использования «Спутника V» в мире «вопросом большой политики и больших денег». По словам Володина, США пытаются навязать свою вакцину и делают все возможное, чтобы не допустить на рынок другие препараты.
«Сейчас все стало понятно: кому война, а кому мать родна. Видят научные разработки нашей страны — начинают ставить блоки», — цитирует спикера ТАСС.
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