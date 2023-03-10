Володин: Грузия лишилась шанса на суверенитет

По мнению политика, Вашингтон «не разрешил» Тбилиси стать суверенным. Как отметил Володин, США, выступающие «за однополярный мир и свою гегемонию в нем», применили в Грузии «мягкую силу» и вывели людей на митинги.

Спикер Госдумы указал, что желающие стать суверенными страны в первую очередь принимают решения о запрете финансирования внутриполитической деятельности из-за границы или о контроле за денежными средствами и деятельностью подобных организаций. Грузия, приняв закон об иноагентах, могла бы контролировать финансы, перечисляемые из-за рубежа оппозиции, СМИ и организациям, которые формируют антигрузинскую повестку.

«А это значит, что именно граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения. <...> Законопроект об иноагентах, рассматриваемый в парламенте Грузии, был неприемлем для США. Он ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик заключил, что с отзывом документа Грузия «лишилась шанса на суверенитет», пишет Ura.ru.

Ранее грузинский парламент принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Однако позже на фоне протестов документ решили отозвать, напоминает РИА ФАН.

