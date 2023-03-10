Володин: Грузия лишилась шанса на суверенитет
Власти Грузии, отозвав законопроект об иностранных агентах, вынуждены были подчиниться США. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению политика, Вашингтон «не разрешил» Тбилиси стать суверенным. Как отметил Володин, США, выступающие «за однополярный мир и свою гегемонию в нем», применили в Грузии «мягкую силу» и вывели людей на митинги.
Спикер Госдумы указал, что желающие стать суверенными страны в первую очередь принимают решения о запрете финансирования внутриполитической деятельности из-за границы или о контроле за денежными средствами и деятельностью подобных организаций. Грузия, приняв закон об иноагентах, могла бы контролировать финансы, перечисляемые из-за рубежа оппозиции, СМИ и организациям, которые формируют антигрузинскую повестку.
«А это значит, что именно граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения. <...> Законопроект об иноагентах, рассматриваемый в парламенте Грузии, был неприемлем для США. Он ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Политик заключил, что с отзывом документа Грузия «лишилась шанса на суверенитет», пишет Ura.ru.
Ранее грузинский парламент принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Однако позже на фоне протестов документ решили отозвать, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- Аксенов заявил, что квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным
- Володин: Грузия лишилась шанса на суверенитет
- Российские отели с «все включено» обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь
- Земфира выпустила песню о Родине
- Полянский: Россия обнародует переписку с европейскими странами по взрывам на «Северных потоках»
- Премьер Венгрии призвал обдумать будущее взаимоотношений с Россией
- В Бурятии в автоаварии со «скорой» погибли два человека
- Си Цзиньпин переизбран на третий срок
- Три человека госпитализированы после взрыва в жилом доме в Чите
- Маркетплейсы могут обязать контролировать продавцов и товары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru